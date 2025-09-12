福岡県警八女署は12日、八女市室岡で同日午後1時半ごろ、通行人に男が下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から60歳、白髪の短髪、灰色の半袖シャツ、色不明の長ズボン着用。