陸上自衛隊第122地区警務隊は2025年9月12日、第1特科群 第129特科大隊に所属する陸士長・渡辺大星容疑者（22）を、麻薬を含有する乾燥植物細片を所持した疑いで、書類送検したと発表しました。陸上幕僚監部によりますと2025年6月26日、部隊で実施された薬物検査の1次検査で、渡辺容疑者が大麻成分の擬陽性判定を受け、その後、部外検査機関での2次検査で大麻成分が検出されたことから、部隊長が警務隊へ通報したということです。通