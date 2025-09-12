徳川家の菩提（ぼだい）寺として知られ今年で創建４００年を迎えた東京・上野の寛永寺で１２日、国内最大級の天井絵の点睛（てんせい）開眼式が行われた。作者は東京芸術大名誉教授で日本画家の手塚雄二さん。「叡嶽双龍（えいがくそうりゅう）」と題された天井絵は縦６メートル、横１２メートルで、根本中堂中陣の天井一面に、２匹の龍が空を舞う壮大な姿が描かれている。２０２１年から約４年がかりで制作した。この日は約