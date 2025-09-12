自民党総裁選への出馬を表明した茂木敏充・前幹事長は１２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、衆参両院で少数与党に陥っている状況を踏まえ、「基本方針が一致できる政党と、連立を広げる話し合いをやっていかないといけない」と強調した。一方、野党各党が参院選の公約に掲げた消費税減税に応じるのは、「かなり厳しい」との考えを示した。「減税によって所得が増えるのか、それとも成長によって所得が増えるのかとい