横浜ＦＣは敵地で町田と対戦し、１―１で引き分けた。後半１１分にＤＦ伊藤槙人が先制弾を決めたが、後半４３分にＦＷ相馬勇紀からの折り返しをＦＷミッチェル・デュークに頭で押し込まれた。残留券内の１７位・横浜ＦＭまで試合前の時点で勝ち点２差。勝てば、暫定ではあるが降格圏から脱出できた一戦で、痛恨の引き分けとなった。三浦文丈監督は「最後逃げ切りたかった」としつつ「勝ち点３を取れないのは悔しいが、（勝ち点