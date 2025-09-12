◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節町田１―１横浜ＦＣ（１２日・Ｇスタ）町田はホームで横浜ＦＣと対戦し、１―１で引き分けた。後半１１分に先制弾を献上したが、後半４３分にＦＷミッチェル・デュークがＦＷ相馬勇紀の折り返しを頭で合わせて引き分けに持ち込んだ。黒田剛監督は試合後の会見で「終わってみれば１―１という結果で、我々が望んだクリーンシート、勝利からすると、残念な結果になった。ただ、今日は代わって入