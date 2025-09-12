広島９−０中日（セ・リーグ＝１２日）――広島が快勝。一回、小園の適時打などで２点を先制。三回は４長短打などで４点を加えた。先発森は７回無失点で７勝目。中日は９安打を放つも無得点に終わった。◇ＤｅＮＡ１０−２ヤクルト（セ・リーグ＝１２日）――ＤｅＮＡが大勝。一回、松尾の２点打で先行すると、その後は佐野の適時二塁打などで着実に加点。ジャクソンは来日初の２桁勝利。ヤクルトは投打に精彩を欠いた。