気象台は、午後11時19分に、大雨警報（浸水害）を厚木市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・厚木市に発表 12日23:19時点西部では、13日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■厚木市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水13日未明にかけて警戒1時間最大雨量40mm