子どもは、主に家庭環境（虐待、近親者の死、両親の不和や離婚、兄弟との比較など）や学校生活（体罰、いじめ、友人関係、担任教師との相性、学業不振など）において、ストレスを生じやすくなります。特に、子どもの心や体が一番守られるべき場である家庭において、守らなければいけない人である「近親者」からの虐待や言葉の暴力といった強いストレスは、脳に大きな影響をおよぼすとされています。子どもに対する強いストレスは、