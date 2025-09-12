【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用ADVミステリー「スーパーダンガンロンパ２×２」が発表。2026年に発売される。 本作は、2012年に発売された「スーパーダンガンロンパ2」をパワーアップしたもの。「スーパーダンガンロンパ2」の内容だ