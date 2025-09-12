2022年にコンサート活動を引退した加山雄三（88）が12日、東京国際フォーラムで行われた自身のトリビュートライブの最後にサプライズ登場し、ふっくらした顔付きで元気な姿を見せた。約5000人の観客からはどよめきと割れんばかりの歓声が上がり、加山は「ありがとう！」と何度もくり返して感謝の気持ちを伝えた。報道陣の場に現れたのは昨年4月に地元・神奈川県茅ケ崎市に建てられた自身の銅像の除幕式に出席して以来となった