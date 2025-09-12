「明治安田Ｊ１、町田１−１横浜ＦＣ」（１２日、町田ＧＩＯＮスタジアム）日本代表ＤＦ望月ヘンリー海輝が０−１の後半２２分から途中出場。日本時間１０日の国際親善試合・米国戦から“中１日”での強行出場だったが、積極的な攻撃参加で流れを呼び寄せチームの勝ち点１に貢献した。望月は「ベストなコンディションではなかったですけど、その中でも自分の今持っているベストは出せた」とうなずいた。ハードスケジュールに