テレビ朝日で放送中の「新日ちゃんぴおん！」（毎週金曜深夜２時２６分）のプロデュース興行が１２日に後楽園ホールで行われ、ＩＷＧＰタッグ王者のタイチ（４５）と石井智宏（４９）が?越境世代闘争?で貫録を示した。この日のメインイベントでタイチと石井は、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーJr.、田口隆祐と組んで、海野翔太＆上村優也＆大岩陵平＆藤田晃生と激突した。ＴＭＤＫのザック、大岩、藤田が本隊と共