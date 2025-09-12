ボートレース徳山の「サッポロビールカップ」は１２日、準優勝戦が行われた。信濃由行（５１＝福井）は準優１１Ｒでインからコンマ１４の好スタートを決めるとスリット伸び返して先マイ。竹田和哉のまくり、君島秀三の差しを寄せつけず押し切った。２０２１年３月鳴門以来４年６か月ぶりの優出に「うれしい」とニッコリ。「出足が良くて直線、行き足も上向いた。全体的に良くて上位と思う」と舟足は軽快。絶好調号機