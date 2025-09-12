9月12日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、SDGsウイーク「バイオの炎 20年目の逆襲」。【動画】41.8℃の酷暑…日本を変える「国産バイオ燃料」不屈の研究者20年目の逆襲この夏は40℃に達する酷暑が続き、地球温暖化による気候変動の深刻さを実感させられた。その温暖化の主な原因とされるのが、化石燃料の使用により排出されるCO2だ。私たちは未来に向かってCO2の排出量を削減し、温暖化の進行を食