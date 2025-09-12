【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比74.48ドル安の4万6033.52ドルを付けた。前日に過去最高値を更新したことなどを背景に、利益確定の売り注文がやや先行した。