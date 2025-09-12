中国の江蘇省・蘇州市で、日本人がトラブルに巻き込まれたとの情報があるとして、在上海日本総領事館が注意を呼びかけています。上海にある日本総領事館によりますと、きょう午前2時ごろ、蘇州市で日本人がトラブルに巻き込まれたとの情報があるということです。事案の事実関係については現在確認中で、ホームページやメールで注意するよう呼びかけています。蘇州市では去年6月、日本人学校のスクールバスを刃物を持った男が襲い、