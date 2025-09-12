天皇皇后両陛下と愛子さまをお出迎えする行事「提灯奉迎」が、長崎市で行われています。 中継で伝えてもらいます。 ※くわしくは動画をご覧ください （小林勇大アナウンサー） つい先ほどまで、空に虹も出ていた長崎市。 私は、県庁駐車場の屋上広場にいます。 「提灯奉迎」は、長崎を訪問されている天皇皇后両陛下と愛子さまに、歓迎の気持ちを表す行事です。 ご一家の宿泊先の近くのこの場所に