「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）三つどもえで争う女子１次リーグが終了した。全チームが２勝２敗で並ぶ大混戦で、ドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）の結果で順位が決定。２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブが１３日の決勝進出を決め、２位のフォルティウスと、３位で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが同日のタイブレークで争うことになった。激闘を