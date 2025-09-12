「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）中日・井上監督は試合後、「大事な試合だと言ってる中で３イニングで６失点。今年のワーストゲームだった」と怒気をはらんだ口調で、背信投球の先発・柳を糾弾した。打線は９安打を放ちながら決定打を欠いて無得点。広島と入れ替わって５位に転落。借金１３は今季ワーストタイとなった。３位・ＤｅＮＡとは残り１４試合で５・５差。１３年ぶりのＣＳ出場が数字上では厳しく