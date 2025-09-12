英国出身の世界的なプログレッシブ・ロックバンド「ピンク・フロイド」が１９７５年９月１２日にリリースし、世界で２０００万枚以上を売り上げた歴史的名盤「炎〜あなたがここにいてほしい」の５０周年記念盤が１２月１２日に発売されることが、発売から５０周年の１２日に発表された。デラックス・ボックス・セット、ＬＰ３枚組、ＣＤ２枚組、ブルーレイ、デジタル版の他、２ＣＤ＋ブルーレイ、限定７インチ紙ジャケット仕様の