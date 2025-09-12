【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用RPG「Pokemon LEGENDS Z-A」の有料追加コンテンツ「M次元ラッシュ」が発表された。 公開されたトレーラーでは2匹のライチュウが登場。繰り出す電撃と共にXとYの文字が表示される派手な映像を確認できた。 価格は3,000円で発売は今冬予