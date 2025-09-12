空気が澄んだ森のなか、心地よい鳥のさえずりと、殺人鬼の足音が聞こえる……。アンビエントな異色スラッシャー『バイオレント・ネイチャー』が現在公開中だ。目を剥くような殺戮を殺人鬼の目線で描く本作。音楽はなく、自然環境音のみ。森の中をひたすら歩き、自分を目覚めさせてしまった若者たちを探す殺人鬼ジョニーの後ろ姿を淡々と追っていく。これまで特殊造形や短編作品を手掛けてきたクリス・ナッシュ監督は、本作で長編監