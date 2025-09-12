日本時間２３時００分に米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（9月）23:00 予想58.1前回58.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)