¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¹Àá¹­Åç£±¡½£±µþÅÔ¡Ê£±£²Æü¡¦£Å¥Ô¡¼¥¹¡Ë£Ê£±¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤¬¡¢¹­ÅçÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£Ê£±¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¿·µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹çÏ¢Â³ÌµÇÔ¤òÃ£À®¡££Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢£µ»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Á°È¾¤«¤é¡¢¹­Åç¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ìÂ³¤±¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢µåºÝ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£