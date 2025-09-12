MEGUMIがバルセロナとの2拠点生活を決めた理由を告白。「東京だけは無理」と明かした。【映像】MEGUMIのバルセロナの自宅9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。#2は奄美大島に移住したIMALUの暮らしに密着