今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ペルー・リマの「髪をカット中、理髪店に突然車が駐車“失敗”2人ケガ」についてです。◇ペルーにある理髪店。髪をカットしていた次の瞬間…。車がガラスの扉を突き破り、店内へ突っ込んできました。椅子ごと吹き飛ばされた男性は、痛そうに膝を押さえます。理髪店の店員「すべてがあっという間の出来事だった。振り返ったときには、車に吹っ飛ばされていた」ロイター