秋篠宮ご一家がそろって、沖縄の伝統芸能「琉球舞踊」を鑑賞されました。悠仁さまは、成年式の関連行事以降、初めての公的な活動です。きょう（12日）午後7時前、秋篠宮ご夫妻、次女・佳子さま、長男・悠仁さまは、東京・渋谷区の能楽堂で「琉球舞踊 真木の会」を鑑賞されました。「琉球舞踊」は、国の重要無形文化財に指定されている沖縄の伝統芸能で、弦楽器の三線などを伴奏に踊るものです。紀子さまと佳子さまは、琉球舞