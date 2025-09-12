シンガー・ソングライター玉置浩二（66）が新型コロナウイルス陽性と診断され、12日から2日間フェニーチェ堺で開催予定だったコンサートツアーの公演をキャンセルすることが明らかになった。12日、玉置浩二＆安全地帯の公式サイトで発表された。サイトでは「現在『玉置浩二with故郷楽団10周年Concert Tour 2025〜blue eggplant field』ツアー期間中ではございますが、この度、玉置浩二が新型コロナウイルス陽性と診断されました。