【その他の画像・動画等を元記事で観る】 白岩瑠姫（JO1）が主人公の声優を務める長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』（8月22日公開）より、約4分間の主題歌予告映像が解禁された。 ■白岩瑠姫（JO1）がRUKI名義で作詞・作曲した主題歌「巡星」 主題歌は、主人公・ヨウの声を務めた白岩瑠姫（JO1）がRUKI名義で作詞・作曲した「巡星」。白岩は、「映画を見ていただいた後には、映画にマッチしていると思っていた