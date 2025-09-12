2025年9月10日、「SPY×FAMILY」Season3の本予告とエンディング（ED）主題歌が公開され、中国のネットユーザーから期待する声が寄せられている。「SPY×FAMILY」は遠藤達哉氏の漫画が原作。スパイの男性ロイド・フォージャーと、殺し屋の女性ヨル・ブライア、他人の心を読むことができる超能力少女アーニャがそれぞれの素性を隠してかりそめの家族として生活する様子をコミカルに描く。原作の累計発行部数は3800万部を突破しており