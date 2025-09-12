人気ゲーム『バイオハザード』シリーズの新作『バイオハザード レクイエム』が、Nintendo Switch2で2026年2月27日に発売されることが発表された。ナンバリング第9作に相当する最新作となり、こちらの対応ハードはPlayStation5、Xbox Series X|S、Steamでも発売される。【画像】顔リアルすぎる…新キャラ＆敵！公開された『バイオハザード』新作カット『バイオハザード レクイエム』は第9作に相当するシリーズ最新作。息詰まる