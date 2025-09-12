「明治安田Ｊ１、町田１−１横浜ＦＣ」（１２日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田がリーグ戦３試合白星なし。クラブ記録を更新した８連勝から一転、停滞が続いている。後半１１分には横浜ＦＣのＭＦ細井響によるロングスローの対応を誤り失点。ロングスローを多用するチームなだけに、黒田剛監督は「屈辱的な失点。次のゲームに生かしていきたい」と言葉に力を込めた。お株を奪われる形となった。後半１１分、この日Ｊリーグ初