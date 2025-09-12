「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が初回１死三塁から、先制の右前適時打を放った。小園は９日・巨人戦の初回に先制の右越え適時二塁打。１０日の同戦でも初回に先制の右前適時打。前日１１日の同戦では初回に右越えに先制の３号ソロを放っており、これで４試合連続の先制打となった。小園は三回にも遊撃内野安打を放つなど４打数２安打で打率を・３０５に上げて首位打者をキープすると