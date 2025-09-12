沖縄で熱戦が続く野球国際大会「第３２回ＷＢＳＣＵー１８ワールドカップ」で、日本代表（侍ジャパン）がまたしてもドラマを演じた。沖縄セルラースタジアム那覇で１２日に行われた２次リーグ・パナマ戦は延長９回タイブレークにもつれ込み、最後は岡部（敦賀気比）がスクイズを決めて６―５のサヨナラ勝ち。ここまで無敗のまま、１４日の決勝進出を決めた。試合は序盤から追う展開。１点ビハインドの６回、為永（横浜）が中