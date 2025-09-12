中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月12日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は12日の記者会見で、台湾地区の外事部門責任者、林佳竜（りん・かりゅう）による欧州訪問をめぐり、「欧州の関係国が『一つの中国』原則を厳守し、直ちに有効な措置を取って『台湾独立』分子の訪問を阻止するよう求める」と表明した。林報道官は「台湾は中国の一つの省であり、この人物は中国の地方外事官僚にすぎない」