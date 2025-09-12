2025年9月12日、東京都港区・ピアシス芝浦店にて「イノベーション先進地としての福島・浜通りの今」と題したトーク＆交流イベントが開催された。東日本大震災から14年、復興の先にある“新しい日常”が生まれているものの、課題も残る。そしてその課題を乗り越えるには、人と人のつながりこそが鍵となる。常磐ものや地酒が彩る食の魅力も交え、浜通りの「いま」をお届けする。文、写真：おとなの週末Web編集部（アイキャッチ写真は