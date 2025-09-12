『BreakingDown』一次オーディションに現れた“足立のタイソン”を名乗る男が、プロ格闘家を突如小突き、一触即発ムードに突入。朝倉海はその突飛な行動に対して「普通につまらない」と不快感を露わにした。【映像】“足立のタイソン”の愚行に一触即発12日、朝倉海のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドで最強を決める『BreakingDown17』（9月27日、アリーナ立川立飛で開催）一次オーディションの様子が公開された。総勢約40名