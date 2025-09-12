NTTドコモは、iPhone 17シリーズとiPhone Airのドコモオンラインショップでの価格を発表した。 iPhone 17は15万2900円～、iPhone 17 Proは21万4940円、iPhone 17 Pro Maxは24万900円～。iPhone Airは19万3930円～で購入できる。いつでもカエドキプログラム（＋）を適用し、23カ月目に端末を返却した場合、iPhone 17は3万1966円～、iPhone 17 Proは9万3060円～、iPhone Pro Maxは、10