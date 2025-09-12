◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節町田―横浜ＦＣ（１２日・Ｇスタ）町田はホームで横浜ＦＣと対戦し、１―１で引き分けた。後半１１分にＤＦ細井響のロングスローからＤＦ伊藤槙人に頭で合わせられて先制弾を献上。しかし後半４３分にＦＷミッチェル・デュークがＦＷ相馬勇紀の折り返しを頭で合わせて引き分けに持ち込んだ。日本代表の米国遠征から帰還したＤＦ望月ヘンリー海輝は、後半２２分からＭＦ増山朝陽に代わって右