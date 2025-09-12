歌手の福山雅治(56)が12日放送のフジテレビ系「タビフクヤマ」（後9・00）に出演。南アフリカの喜望峰を見て涙した理由を語った。女優・有村架純、俳優のリリー・フランキー、満島真之介とともに訪れたのは「割烹田中家」。同料亭は坂本龍馬の妻・おりょうが仲居として働いていたとされている場所。福山は2010年にNHK大河ドラマ「龍馬伝」で坂本龍馬を演じており、クランクアップ後に訪問していた。その料亭には坂本龍馬が