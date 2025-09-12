【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch向けに「Hades II」、Nintendo Switch 2用「Hades II Nintendo Switch 2 Edition」を9月26日に配信する。 「Hades II」はギリシア神話を舞台にしたローグライクアクション。「Hades II Nintendo Switch 2 Edition」ではTVモードで1080p、120fpsでプレイ可能。