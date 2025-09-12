任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switchソフトとなる『メトロイド』の新作『メトロイドプライム4 ビヨンド』が、12月4日に発売されることが決定した。【画像】かっけぇ！サムスの新たな姿公開された『メトロイド』新作場面カット『メトロイド』は、1986年に任天堂が発売したゲームで、遠い未来の宇宙を舞台に、主人公のバウンテ