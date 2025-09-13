オンライン形式のG7財務相会合後、取材に応じる加藤財務相＝12日夜、財務省【ワシントン、東京共同】日米欧の先進7カ国（G7）は12日、オンライン形式で財務相会合を開いた。欧米メディアによると、米国はウクライナ侵攻を続けるロシアへの圧力を強化するため、ロシア産原油を購入する中国、インドへの関税を大幅に引き上げるよう日本を含むメンバー国に求めた。加藤勝信財務相は会合後、記者団の取材に対し、ウクライナの平和