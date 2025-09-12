【Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch用「スーパーマリオギャラクシー＋スーパーマリオギャラクシー2」が発表された。10月2日発売予定。 Wiiで発売された「スーパーマリオギャラクシー」と「スーパーマリオギャラクシー2」がNintendo S