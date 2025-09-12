福岡中央署は12日、福岡市中央区西公園12番付近の道路上で同日午後4時45分ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男から「足つぼマッサージしてるんですけど、ラインかインスタを交換できますか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20代のやせ形。黒色に金色のメッシュが入った頭髪、茶色の半袖シャツ、茶色の七分丈ズボンを着用。黒色の自転車に乗っていたという。