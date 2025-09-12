King & Princeの郄橋海人さん（26）が12日、『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』取材会に登場し、葛飾北斎の人物像について語りました。郄橋さんが公式アンバサダーを務める『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』（場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO 会期：9月13日から11月30日まで）では、葛飾北斎が描いた『北斎漫画』全15編や、通称“大波”としても知られる『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』、さらに