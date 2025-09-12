「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ＤｅＮＡ・三浦監督が試合前、借金チームのＣＳ進出について疑問符を投げかける論調があることについて、「ルールは変わらないので、決められた中で戦っていくだけです」と語った。下克上で日本一を成し遂げた昨年は貯金２を抱えて３位から躍進した。今季はこの日を終えて６１勝６３敗５分けの借金２。「勝たないと次の目標に進んでいけないですからね。もちろん、借金は減