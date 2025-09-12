JR山手線は、内回り・外回りで一時見合わせていた運転を午後10時28分に再開しました。JR東日本によりますと、山手線は午後8時20分ごろに湘南新宿ラインで起きた人身事故の影響を受け、内回り・外回りで運転を見合わせていました。