歌手の加山雄三（８８）の米寿と芸能生活６５周年を記念して再集結した森山良子、南こうせつ、さだまさし、ＴＨＥＡＬＦＥＥによる「ザ・ヤンチャーズ」が１２日、東京国際フォーラムで「トリビュートライブ加山雄三のすべて」を開催。加山自身がサプライズ登場した。３時間のステージの最終盤。ヤンチャーズが最終楽曲「君といつまでも」を歌い終えるとステージは暗転。その後、再び光が照らされると、加山が姿を見せた。